Макрон вслед за Сунаком собрался подписать с Киевом соглашение о «гарантиях безопасности»

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Международном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в среду, 17 января, заявил, что в настоящее время почти завершена подготовка соглашения о «гарантиях безопасности» Украины, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления французский лидер сказал: «Ключевым для Европыстанет 2024 год. Британский премьер Риши Сунак съездил на Украину 12 января и подписал с президентом Зеленским соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности. Франция тоже завершает подготовку подобного документа. Это для них (Украины, – прим. ред.) важно. Начало работы над вступлением в НАТО очень важно для Украины».

«Сейчас страны-члены НАТО имеют сильную координацию и именно поэтому предложили заключить с некоторыми критически важными членами двусторонние соглашения, предоставляющие гарантии безопасности. И это не зависит от вступления Украины. Но это наше своеобразное давление на президента России Владимира Путина. Параллельно с этим двусторонние гарантии безопасности будут предоставлять и двусторонние договоры, и те усилия, которые мы все вместе прилагаем, чтобы помочь Украине. …Чтобы Россия не победила в Украине, 2024 станет ключевым для европейцев, каким бы ни был результат выборов в США. Россия не победит на Украине!», – подчеркнул Макрон.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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