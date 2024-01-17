Российский военный журналист, специальный корреспондент «Вести» ВГТРК Александр Сладков в среду, 17 января, сообщил, что в результате удара российских Вооруженных Сил по Харькову было уничтожено и ранено 80 французских наемников.

В своем Telegram-канале Сладков со ссылкой на «Полковника Алехина» написал: «Удар по Харьковским общагам: 60 французов убито, 20 ранены – это наёмники. Часть раненых лечат в Харькове, часть увезли в Киев. Остальные наемники, и так сбежавшие из комфортабельных гостиниц, теперь вовсе расползаются по углам. Харьков ожидает атаки Российской Армии. Генштаб в Москве определит будущее этого русского города».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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