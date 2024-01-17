Москва готовится денонсировать соглашение с Лондоном о праве заниматься рыболовством в Баренцевом море

Правительство России в среду, 17 января, готовится рассмотреть проект закона о денонсировании соглашения с Великобританией о рыболовстве с правом заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, подписанное в 1956 году.

В сообщении пресс-службы российского кабмина, в частности, говорится: «Проект федерального закона «О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве» планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг, 18 января. …С учетом решения Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле законопроектом предусматривается денонсации соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube