Белый дом: У Украины осталось вооружений «на два-три месяца»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 17 января, заявил, что без помощи США Украине в конфликте с Россией хватит вооружений «на два-три месяца», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Украина в отсутствие помощи США уже приближается к истощению вооружений. Некоторых видов оружия украинским военным хватит на два-три месяца. …Прекращение поставок США оружия Украине влияет на решения и других стран Запада, они начинают действовать таким же образом».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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