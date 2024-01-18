Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг, 18 января, призвал выбрать мир, вместо помощи «марионетке НАТО – Украине Зеленского, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Филиппо написал: «Полное безумие! Франция произведет «78 пушек для Украины и Зеленского»! Однако стоимость каждой пушки составляет 5 миллионов евро, что в общей сложности составляет 390 миллионов евро! Цена 2 новых больниц во Франции! Потом нам говорят, что для больных и пенсионеров денег больше нет!»

«Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться! Давайте выберем Мир и перестанем губить себя ради марионетки НАТО!», – добавил лидер «Патриотов» Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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