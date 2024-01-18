НАТО проведет «крупнейшие учения десятилетия»

НАТО анонсировала, что 22 января начнутся учения «крупнейшие за последние десятилетия» Steadfast Defender-2024(Стойкий защитник) с участием 90 тысяч военнослужащих с целью сдерживания России. В ходе учений будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил, – сообщает в четверг, 18 января, немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники.

В свою очередь испанское издание ABC пишет: «Они сымитируют начало Третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией».

«В учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов Альянса и Швеции, которая еще не завершила процедуру вступления. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море. … Степень точности и масштабы, с которыми они планируются, позволяют предположить, что это может быть больше, чем обычные учения», – сообщает ABC.

Следует напомнить, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс в понедельник, 15 января, заявил, что правительство Соединенного королевства направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях НАТО Steadfast Defender, которые должны начаться в первой половине 2024 года».

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорилось: «В первой половине 2024 года 20 000 военнослужащих Королевского ВМФ, Британской армии и Королевских ВВС будут развернуты по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube