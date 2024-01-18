Россия запретила въезд отдельным представителям Кипра

Министерство иностранных ДЕЛ РФ в четверг, 18 января, объявило о запрете на въезд в Российскую Федерацию отдельных представителей Республики Кипр из-за неприемлемых действий властей острова в отношении российского журналиста и дипломата.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В рамках демарша в МИД России 18 января Посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей (октябрь 2023 года) в отношении аккредитованного в Никосии собкора «Российской газеты» А.Г.Гасюка и сотрудника Посольства России Д.В.Дойникова. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещён въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года №114-ФЗ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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