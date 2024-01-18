Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за наемников, уничтоженных в Харькове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 18 января, заявила, что после удара Вооруженных Сил России по пункту дислокации наемников в Харькове, основу которых составляли французы, вызван посол Франции, – передают СМИ.

В заявлении Захаровой, в частности говорится: «В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции».

Напомним, что накануне в российском Министерстве обороны сообщили, что «ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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