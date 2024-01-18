Ряд украинских политобъединений признан в России «нацистскими»

Министерство юстиции России в четверг, 18 января, включил в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне Народно-революционную армию* (УНРА)*, Украинскую повстанческую армию* (УПА*), Украинскую народную самооборону* (УНС*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*).

В сообщении, опубликованном на сайте российского минюста, говорится: «Включить в перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 ст. 6 федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», атрибутики и символики этих организаций Организацию украинских националистов (ОУН), ее атрибутику и символику. К символике ОУН относится приветствие «Слава Украине» – ответ «героям слава» и утвержденная эмблема в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, а также организационная эмблема – черный равносторонний треугольник подставкой вверх».

В перечень нацистских организаций включены: «Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*)».

Следует напомнить, что статья 6 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов» предусматривает запрет использования в России нацистской символики как оскорбляющей «многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

* организации признаны экстремистскими и запрещены в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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