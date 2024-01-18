Генсеку ООН направили обращение о репрессиях СМИ в Молдавии

Международный союз свободных журналистов (IUFJ) в четверг, 18 января, направил на имя генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша официальное обращение, в котором говорится о крайней обеспокоенности репрессиями СМИ в Молдавии, – сообщают СМИ.

В обращении IUFJ в адрес генсека ООН, в частности, говорится: «Международный союз свободных журналистов с сожалением констатирует, что нормы свободы слова, необходимые для построения демократического общества, полностью попираются действующей властью Республики Молдова. В этой стране интенсивность репрессий против СМИ постоянно растет. Если в 2012 году в Молдове был закрыт единственный оппозиционный канал, NIT, то в 2022-2023 годах режим, правящий в Молдове, закрыл ни много, ни мало 12 телеканалов, чья редакционная политика шла вразрез с одиозными, а порой и безрассудными заявлениями руководства страны».

«Проблема состоит не только в запрете на деятельность СМИ, но и в давлении, которое оказывается на представителей масс-медиа и совершенно не вписывается в постулируемые партией PAS «демократические ценности». …С подачи высшего руководства страны силовые структуры распоряжаются о блокировке множества сайтов местных и зарубежных редакций – счет этим противоправным мерам пошел уже на десятки. Закрытию сайтов предшествовало давление на журналистов и руководителей средств массовой информации. В ход шли такие методы, как запугивание и обыски», – заявили в Международном союзе свободных журналистов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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