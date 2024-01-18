Байден назвал виновных в торможении помощи Украине

Президент США Джо Байден на брифинге на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Северную Каролину в четверг, 18 января, заявил, что вопрос оказания дальнейшей помощи Украине тормозится меньшинством в Конгрессе, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами американский лидер сказал: «Встреча 17 января с законодателями в Белом доме прошла хорошо. Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой. Оказание помощи Украине поддерживает большинство республиканцев».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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