Правительство Венгрии назвало ЛГБТ*-пропаганду Брюсселя «красной линией»

Правительство Венгрии не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросах нелегальной миграции и ЛГБТ*-пропаганды среди детей, потому что это является «красной линией» для страны, – сообщают СМИ.

В правительстве Венгрии, в частности, заявили: «Еврокомиссия в декабре 2023 года разморозила для Венгрии около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС, однако более 20 миллиардов евро по-прежнему остаются заблокированы. Как мы узнали в среду от Урсулы фон дер Ляйен, это может быть связано с правами ЛГБТ* и миграцией. …Хотя правительство Виктора Орбана продемонстрировали большую готовность к сотрудничеству с Брюсселем и находить компромиссы во всех областях, где это было возможно, наш закон о защите детей – закон о ЛГБТ*, он о защите наших детей. Миграционная политика также стала уже далеко за пределами красной линии. Позиция венгерского правительства по обоим вопросам была ранее подтверждена двумя референдумами, поэтому мы продолжим отстаивать интересы и решения нашего народа».

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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