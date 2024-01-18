Байден заявил, что удары по Йемену «не работают»

Президент США Джо Байден заявил, что их ракетно-бомбовые удары по Йемену совместно с Великобританией атак хуситов не прекратили, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о результативности ударов по Йемену, Байден сказал: «Когда вы говорите «работают», останавливают ли они хуситов? Нет. Продолжат ли они? Да».

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США в пятый раз за неделю бомбила объекты йеменского движения хуситов «Ансар Аллах».

«Упреждающие удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам хуситов, поскольку разведывательные данные США свидетельствовали о том, что мятежники готовятся атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море. Можем отметить прочность арсенала хуситов», – сказали собеседники The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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