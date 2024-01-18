Нетаньяху выступил против создания палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 18 января, официальным лицам США заявил, что в любом послевоенном сценарии он будет выступать против создания палестинского государства, – передает телекомпания Public Broadcasting Service (PBC).

В сообщении на сайте американской телекомпании, в частности, говорится: «Заявление Нетаньяху, сделанное в четверг, выявило глубокие разногласия, возникшие между близкими союзниками через три месяца после начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа. США призвали Израиль сократить наступление и заявили, что создание палестинского государства должно быть частью «послезавтра».

Следует отметить, что Европарламент в четверг, 18 января, 312 голосами против 131-го принял резолюцию с предложениями условий окончания Ближневосточного конфликта.

В документе, принятом евродепутатами, в частности, говорится, что «условиями окончания войны является постоянное прекращение огня при условии освобождения всех похищенных заложников и роспуска ХАМАС. Депутаты Европарламента призывают к прекращению оккупации палестинских территорий, а также отмечают, что по международному праву израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, являются незаконными».

«Депутаты выражают скорбь по поводу невинных жертв с обеих сторон. Мы осуждаем террористические атаки ХАМАС против Израиля, но также осуждаем непропорциональный военный ответ Израиля. Подчеркиваем потребность в беспрепятственном гуманитарном доступе ко всему сектору Газа и требуем немедленного восстановления жизненно важной инфраструктуры в регионе», – говорится в документе Европарламента.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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