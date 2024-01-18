Йеменские хуситы гарантировали безопасность российских и китайских судов в Красном море

Член политбюро йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в четверг, 18 января, заявил, что «Ансар Аллах» в Красном море наносит удары по кораблям США и Великобритании, что же касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе безопасность гарантирована, – сообщают «Известия».

В интервью изданию аль-Бухейти сказал: «Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны. Любые израильские корабли или связанные с Израилем пройти через Красное море не будут иметь ни малейшей возможности. Удары по ним продолжатся и дальше».

«В «Ансар Аллах» не преследуют цель захватить или потопить то или иное морское судно. Наша задача – повысить экономические издержки для еврейского государства, чтобы прекратить бойню в Газе. Если бы экипажи кораблей, которые попали под наш огонь, не игнорировали наши предупредительные сигналы и изменили свое направление, можно было бы избежать дальнейшей эскалации, которую вызвала американская сторона в интересах Израиля», – подчеркнул йеменский политик.

Следует отметить, что в ночь с четверга на пятницу, 19 января, телеканал Al Jazeera, со ссылкой на военный источник хуситов сообщило, что йеменское движение «Ансар Аллах» в районе портового города Эль-Мукаллы атаковало американское судно.

В сообщении телеканала говорится: «Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы. Это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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