Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий накануне профессионального праздника заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, – сообщает в пятницу, 19 января газета «Красная звезда».

В интервью изданию генерал-лейтенант Ставицкий сказал: «Потери противника на созданной системе инженерных заграждений, только по подтвержденным данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танки Leopard, боевые машины пехоты Bradley и другие образцы, поставленные Западом».

«К началу контрнаступления противника по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов глубиной до 120 км и более. Учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов. Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объеме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники. …К началу контрнаступления ВСУ было отрыто более 3 600 км траншей и ходов сообщений и свыше 150 000 окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 000 блиндажей и более 12 000 сборных железобетонных сооружений», – отметил начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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