Москва потребовала от ХАМАС освобождения заложников

Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов в пятницу, 19 января, на встрече с членом Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком заявил о необходимости скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года на Израиль заложников, в том числе трех россиян, – сообщили в МИД России.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится: «В ходе беседы основное внимание было уделено продолжающемуся противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта, на фоне которого гуманитарный кризис в секторе Газа достиг катастрофических масштабов».

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – А.Козлова, А.Лобанова и А.Труфанова», – добавили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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