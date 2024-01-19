В МИД России вызвали посла Франции и предъявили факты о вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что в пятницу, 19 января, послу Франции Пьеру Леви были предъявлены факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины.

В сообщении российского МИДа говорится: «В результате нанесенного ВС Российской Федерации высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове 16 января была уничтожена группа французских наемников. По имеющейся информации, около 60 боевиков погибли, порядка 20 получили ранения. Большую часть из них составляли французские граждане. Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима».

«Ведение Западом, включая Францию, «войны по доверенности», неуклонное наращивание поставок режиму Зеленского вооружений и военной техники идут вразрез с заявлениями о важности установления мира, провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают ее в соучастника военных преступлений киевского режима. Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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