ЕС готовится ввести 13-й пакет антироссийских санкций к «годовщине» с начала СВО

Представитель Евросоюза на брифинге в Брюсселе в пятницу, 19 января, заявил, что ЕС намерен 24 февраля ко второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине ввести новый, 13-й по счету, пакет санкций против России, – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами представитель Евросоюза сказал: «Да, я могу подтвердить, что страны-члены ЕС и глава нашей дипломатии намерены отметить вторую годовщину новыми санкциями против России».
Следует отметить, что агентство Bloomberg со ссылкой на источник ранее сообщило, что «Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. Возможные санкции планируется принять к 24 февраля, они могут включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков».
Напомним, что 18 декабря 2023 года Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций.
Брюссель, Иван Бабурин
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