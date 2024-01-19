ЕС готовится ввести 13-й пакет антироссийских санкций к «годовщине» с начала СВО

Представитель Евросоюза на брифинге в Брюсселе в пятницу, 19 января, заявил, что ЕС намерен 24 февраля ко второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине ввести новый, 13-й по счету, пакет санкций против России, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Евросоюза сказал: «Да, я могу подтвердить, что страны-члены ЕС и глава нашей дипломатии намерены отметить вторую годовщину новыми санкциями против России».

Следует отметить, что агентство Bloomberg со ссылкой на источник ранее сообщило, что «Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. Возможные санкции планируется принять к 24 февраля, они могут включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков».

Напомним, что 18 декабря 2023 года Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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