В России будут созданы «цифровые профили» для мигрантов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана по реализации Концепции государственной миграционной политики, которая предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина, – сообщают СМИ.

В документе, подписанном главой российского правительства, в частности, говорится: «Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов».

«Иностранным гаржданам будет предоставлена возможность регистрации в единой биометрической системе; обеспечена безопасность осуществления иностранными гражданами денежных переводов и платежей, в том числе с использованием единой биометрической системы. Кроме того, для иностранных граждан также создадут памятку о правилах и нормах поведения в России», – говорится в Концепции.

Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки работу по реализации плана Концепции государственной миграционной политики должны выполнить до 10 декабря 2024 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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