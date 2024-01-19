В Финляндии закроются все аэропорты

Все аэропорты Финляндии с 1 февраля закроются на два дня из-за объявленной забастовки профсоюзов, выступающих против планов правительства по реформированию рынка труда, – сообщает в пятницу, 19 января, агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, «национальная авиакомпания Finnair заявила, что забастовка коснется 60 000 пассажиров и предложила людям изменить бронирование билетов. …Финские профсоюзы также заявили, что протест коснется отраслей от транспорта до строительства, он усложнит предоставление услуг в банках, супермаркетах, гостиницах и учреждениях по уходу за детьми. В центре Хельсинки также будет организована демонстрация против правительства».

«Профсоюзы Финляндии утверждают, что реформы правительства серьезно ослабляют социальное обеспечение и основные права работников. В свою очередь, правительство страны, больше ориентированное на бизнес, стремится повысить гибкость соглашений об условиях занятости, а также сократить пособие по безработице, стремясь при этом создать до 100 000 рабочих мест», – пишет Bloomberg.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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