Венгрия категорически отказалась принимать мигрантов

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан высказался категорический против въезда мигрантов в страну, как это происходило в других странах Европы, – сообщает в пятницу, 19 января, газета «Политика».

Сербское издание, в частности пишет, что Орбан сказал следующее: «Венгрия ни за какие деньги не позволит мигрантам въезжать на свою территорию. Венгрия не допустит такого развития событий, которые произошли в ряде других стран ЕС. Миграция связана с угрозами террора, преступностью и появлением «параллельных обществ». Евросоюз не может шантажировать Венгрию по проблеме миграции, потому что эта проблема важнее денег».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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