Эрдоган обвинил Нетаньяху в геноциде и назвал его «фюрером»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 19 января, на церемонии сдачи в эксплуатацию судов военного назначения на верфи в юго-западной провинции Ялова заявил, что преступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху игнорируются западными странами, а сам он представляет из себя «современного фюрера», – сообщает агентство Anadolu.

Как сообщает турецкое государственное информагентство, в ходе своего выступления Эрдоган сказал: «Они на Западе молчаливо взирают на равносильное геноциду варварство против палестинского народа современного фюрера Нетаньяху и его команды, одержимых злобой и кровью».

Напомним, что в конце прошлого года Эрдоган уже называл Нетаньяху «Гитлером».

В эфире телеканала TRT Haber 27 декабря, Эрдоган сказал: «Знаете, они много говорят о Гитлере. А чем вы отличаетесь от Гитлера? Отличаются ли действия Нетаньяху от действий Гитлера? Нет. Гитлер не был так богат, как он. Нетаньяху богаче Гитлера. Он получает поддержку с Запада».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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