В ООН поддержали встречу ХАМАС и России

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 19 января, заявил, Всемирная организации поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также к освобождению заложников, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в ООН прошедшие в Москве переговоры МИД РФ и ХАМАС, представитель Гутерриша сказал: «Мы поддерживаем дискуссии, которые приведут к немедленному гуманитарному прекращению огня, немедленному безусловному освобождению заложников. Мы понимаем, что дипломатические контакты проходят в различных местах, хоть и не вовлечены в эти дискуссии сами».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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