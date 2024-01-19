Прибалтийские республики договорились о строительстве на границе с Россией оборонительных сооружений

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в пятницу, 19 января, заявил, что в связи с продолжающимся конфликтом на Украине Эстония, Латвия и Литва согласовали план строительства оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, – сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, в заявлении министра обороны Эстонии, в частности, говорится: «Действия России на Украине показали, что в дополнение к оборудованию, боеприпасам и живой силе физические оборонительные сооружения на границе также необходимы для защиты Эстонии с первого метра. Также будет создана сеть опорных пунктов и линий снабжения и бункеров. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали в Риге соглашение о строительстве противомобильных оборонительных сооружений в ближайшие годы для сдерживания и, при необходимости, защиты от военных угроз».

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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