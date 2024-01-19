Боррель: ХАМАС финансировался Израилем

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на церемонии вручения ему звания почетного доктора Университета Вальядолида (UVA) в Испании в пятницу, 19 января, заявил, что Израиль финансировал палестинское движение ХАМАС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления главный европейский дипломат сказал: «Движение ХАМАС финансировалось правительством Израиля. Тем самым Тель-Авив пытался ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую конкурентами ХАМАС – движением ФАТХ. ...Сейчас необходимо признание палестинского государства. К сожалению, невзирая на поддержку идеи создания двух государств, мировое сообщество так и не сделало многого для достижения этого. Нетаньяху в течение последних 30 лет лично бойкотировал это решение».

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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