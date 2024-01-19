Байден подписал закон о финансировании федеральных структур до марта

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 января, подписал закон о финансировании правительственных программ и ведомств до начала марта текущего года, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Белым домом говорится: «В пятницу, 19 января 2024 года, президент подписал законодательную инициативу, утвержденную ранее обеими палатами Конгресса о финансировании ведомств США. Закон обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год. Инициатива предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других – до 8 марта».

Следует отметить, что срок действия такого же закона о продолжении финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья истекал 19 января.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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