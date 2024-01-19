В Евросоюзе согласовали закон «О свободе СМИ»

Официальный представитель председательства Бельгии в Совете ЕС фламандский министр по делам молодежи и СМИ Бенжамен Далле в пятницу, 19 января, в Брюсселе, заявил, что Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал достигнутое в декабре 2023 года предварительное соглашение с Европарламентом по европейскому закону о свободе СМИ.

В сообщении Евросовета говорится, что Бенжамен Далле, в частности, сказал: «Сегодня знаменательный день для свободы СМИ и плюрализма в ЕС. Это новое постановление защитит журналистов и их источники, а также позволит гражданам стран ЕС принимать обоснованные решения на основе плюралистической и независимой информации».

«Европейский закон о свободе СМИ установит общую структуру для медиа-услуг на внутреннем рынке ЕС и введет меры, направленные на защиту журналистов и медиа-провайдеров от политического вмешательства, а также облегчит им работу через внутренние границы ЕС. …Новые правила будут гарантировать право граждан на доступ к свободной и плюралистической информации и определять ответственность государств-членов за обеспечение соответствующих условий и правовых рамок для ее защиты. Текст соглашения будет окончательно доработан на всех официальных языках Евросоюза и официально принят обоими законодательными институтами ЕС к апрелю 2024 года», – говорится в сообщении Совета ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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