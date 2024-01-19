Украина оставила Словакию без ПВО и авиации

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что из-за передачи прежним правительством вооружений Киеву страна осталась без ПВО и боевой авиации, а также без обещанных денег за МиГ-29, переданных Украине, – сообщает в пятницу, 19 января, новостной портал Standard.sk.

В интервью словацкому изданию Калиняк сказал: «Что касается моей ответственности, я не могу винить министерство в том, что им руководят люди, обладающие качествами мопсов, а не волков. Прежняя власть Словакии оставила республику без систем ПВО. В связи с этим будет проведено требование о том, чтобы их предоставили союзники по НАТО».

«У Словакии нет обещанных 700 миллионов евро за истребители МиГ-29, которые то правительство тоже передало Украине. В прошлом году мы передали в дар Киеву систему ПВО С-300, после чего наше небо некоторое время охранялось зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot союзников по НАТО. На воссоздание собственной системы ПВО теперь потребуются годы».

Братислава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube