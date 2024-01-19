В Белом доме заявили о «трех успешных ударах» по Йемену

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 19 января, заявил, что сегодня Соединенные Штаты нанесли «три успешных удара» по объектам движения йеменских хуситов «Ансар Аллах», – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Кирби сказал: «Сегодня утром Вооруженные силы США в целях самообороны нанесли три успешных удара по объектам хуситов в Йемене. Четвертым действием на упреждение со стороны военных Соединенных Штатов были ракетные установки хуситов, о чем в ближайшее время могут сообщить в Пентагоне».

«Удары по объектам движения «Ансар Аллах», оказали влияние на их военные возможности, однако у них для проведения атак все еще есть определенный потенциал. Соединенные Штаты продолжат совершать необходимые действия для защиты своих военных и интересов в регионе. Мы будем рассматривать все варианты, в том числе – военные, если это будет необходимо», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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