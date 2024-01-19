Министр обороны Франции попытался объяснить участие французских наемников в российско-украинском конфликте

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, при этом назвал заявления о французских наемниках «частью российской информационной войны», – сообщает в пятницу, 19 января, телеканал LCI.

В интервью телеканалу, отвечая на вопрос о статусе французов, воюющих на стороне Украины, Лекорню сказал: «Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. Эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами».

«Заявления о наличии французских наемников на Украине являются частью российской информационной войны, которая ужесточилась после заявления президентом Макроном о поставках Украине дополнительных 40 ракет Scalp. Эти заявления о французских наемникам направлены, чтобы поддерживать риторику об непосредственном участии Франции в российско-украинском конфликте», – подчеркнул французский министр обороны.

Напомним, что в среду, 17 января, в результате удара российских Вооруженных Сил по объекту в Харькове было уничтожено и ранено 80 наемников из Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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