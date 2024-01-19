Белый дом вновь выступил против прекращения огня в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 19 января, заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против прекращения огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Как я уже говорил, мы поддерживаем гуманитарные паузы для освобождения заложников и поставок помощи, но мы не поддерживаем прекращение огня. Напомню, что 6 октября 2023 года режим прекращения огня был в силе, но ХАМАС предпочло 7 октября нарушить его. Соединенные Штаты не верят, что прекращение огня пойдет на пользу кому-либо, кроме ХАМАС».

Следует отметить, что представитель Белого дома сделал свое заявление, несмотря на то, что в декабре 2023 года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также освобождения всех заложников без каких-либо предварительных условий.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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