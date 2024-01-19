Евросоюз планирует выпускать по 1300 000 снарядов в год

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине заявил, что в 2024 году Евросоюз способен произвести артиллерийских снарядов по меньшей мере 1,3 млн. штук, – сообщает в пятницу, 19 января, телеканал RTBF.

В ходе своего заявления Тьерри Бретон сказал следующее: «Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной европейской безопасности. …Европа должна и продолжит поддерживать Украину всеми средствами. Мы продолжим улучшать наши производственные мощности, возможно, доведем производство снарядов до 1,3-1,4 млн. к концу нынешнего года и продолжим значительным образом наращивать их в 2025-м, году».

«Приоритетом является поставка большей части произведенных европейскими предприятиями снарядов Украине. В марте или апреле ЕС достигнет своей ранее поставленной цели достичь производственной мощности в 1 млн. снарядов в год», – добавил еврокомиссар.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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