С начала специальной военной операции (СВО) для участия в боевых действиях на стороне киевского режима из Франции прибыли свыше 300 наемников, из которых уничтожены около 130. По состоянию на январь 2024 года в зоне проведения спецоперации оставались еще 50, – сообщает в понедельник, 22 января, ТАСС.

Агентство со ссылкой на собственный источник пишет: «С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во Втором парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции, базирующемся на острове Корсика рядом с населенным пунктом Кальви. В ходе боевых действий на Украине было уничтожено около 130 человек, убыли с украинской территории – до 170 человек. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились еще 50 французских наемников. Иностранные боевики входят в состав Интернационального легиона обороны Украины».

Напомним, что ранее в Минобороны России сообщили, что результате высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове было ликвидировано более 60 французских наемников и более 20 ранено.

Министерство иностранных дел России в пятницу, 19 января, послу Франции Пьеру Леви предъявило факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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