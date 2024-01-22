Путин создал кадровый резерв Госслужбы

Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службы Российской Федерации.

В документе, опубликованном на сайте правовых актов, в понедельник, 22 января, говорится: «Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июня 2024 года реализацию мероприятий по проведению оценки профессионального уровня государственных гражданских служащих Российской Федераций, граждан Российской Федерации, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, и лиц, включенных в него, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации государственным заданием. …Правительству РФ обеспечить с 1 января 2025 года реализацию мероприятий по профессиональному развитию лиц, включенных в федеральный кадровый резерв».

Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев. Для претендентов на руководящие должности, решение по которым принимает президент РФ, нахождение в резерве будет обязательным. Кандидаты в кадровый резерв должны будут отчитываться о доходах и проходить необходимые проверки, а также проходить специальный отбор по профессиональному уровню.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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