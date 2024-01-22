В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

Заместитель высокого представителя по вопросам разоружения ООН Адедеджи Эбо, на созванном Россией заседании Совета Безопасности по Украине в понедельник, 22 января, заявил, что поставка и применение кассетных боеприпасов в украинском конфликте следует немедленно прекратить, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Адедеджи Эбо сказал: «Сообщения о поставках и использовании кассетных боеприпасов на протяжении конфликта на Украине крайне беспокоят. Генеральный секретарь неоднократно призывал немедленно прекратить применять кассетные боеприпасы. Эти вооружения давно надо было вывести из использования и оставить в истории. …Поставки военной помощи, передача вооружений и боеприпасов Вооруженным силам Украины продолжаются. Согласно имеющейся информации, эти поставки включали тяжелые вооружения, в том числе танки, бронемашины, самолеты, вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы».

«Любые поставки вооружений должны производиться в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, согласно международному праву», – добавил зампред высокого представителя по вопросам разоружения ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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