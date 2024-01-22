В Генассамблее ООН осудили удар киевского режима по Донецку

Официальный представитель председателя сессии Генассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса Моника Грейли в понедельник, 22 января, заявила, что председатель сессии Генассамблеи осудил удар по Донецку, совершенный киевским режимом утром в воскресенье, 21 января, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Грейли сказала: «Председатель Генассамблеи осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе в городе Донецке. Председатель Дэннис Фрэнсис выражает глубокую обеспокоенность в связи с человеческими жертвами и страданиями, которые пережили многие люди в результате войны. Он призывает к полному соблюдению международного гуманитарного права».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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