Хуситы атаковали американский военный грузовой корабль

Военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа в понедельник, 22 января, заявил, что в Аденском заливе ими было атаковано грузовое судно, принадлежащее американским Военно-морским силам, – сообщают СМИ.

В заявлении Сариа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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