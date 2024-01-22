Боррель заявил о необходимости усиления поддержки киевского режима

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 января, заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза согласились о необходимости усиления поддержки Украины, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава евродипломатии сказал: «Министры согласились, что сейчас не время ослаблять поддержку Украины, но наоборот , необходимо делать быстрее и больше, и военном плане, и в финансовом, в обучении солдат и всем, что надо Украине».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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