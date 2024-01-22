Евросоюз почти договорился, как использовать замороженные российские активы для Украины

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 января, заявил, что страны-члены Евросоюза достигли соглашения приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные российские активы для Украины, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава европейской дипломатии сказал: «У нас появилось политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов от замороженных активов России. Сейчас речь идет об использовании только доходов от российских активов. Я почти уверен, что работа будет завершена в скором времени».

«Сейчас дискуссия продолжится на уровне послов, само соглашение почти готово. Решение должно быть принято в феврале до следующего заседания Совета ЕС», – добавил Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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