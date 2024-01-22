Британский дипломат заявил на Совбезе ООН, что Россия «разбирает холодильники на детали для оружия»

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности по Украине, собранном Российской Федерацией в понедельник, 22 января, заявил, что в России «разбирают холодильники на детали для создания своего оружия», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Кариуки сказал: «Российская военная модернизация отброшена на 18 лет назад. Сейчас российская оборонная промышленность для создания оружия разбирает на запчасти холодильники».

«Россия заказывает оружие у КНДР, нарушая многочисленные резолюции, а покупая и используя иранские беспилотники, оба государства нарушают резолюцию Совета Безопасности. Россия потеряла более половины территории, захваченной у Украины в феврале 2022 года, и пятую часть Черноморского флота, а также более $400 млрд из-за санкций. Великобритания и дальше будет помогать боеприпасами для системы ПВО Украины и будет оставаться непреклонной в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, обеспечению способности Украины обороняться», – подчеркнул британский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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