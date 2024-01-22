Американский генерал рассказал о «сценарии» нападения России на НАТО

Бывший генерал-командующий армией США в Европе, старший наставник НАТО по логистике Бен Ходжес представил сценарий нападения России на военный блок НАТО в ближайшие 20 лет, – сообщает в понедельник, 22 января, The Daily Mail.

В комментарии британской газеты Бен Ходжес заявил: «Речь идет не о том, что Россия пытается захватить весь НАТО. Через 20 лет это не будет их целью. Но разрушение НАТО как военного альянса путем нападения на восточный фланг и завоевания критически важных мест, таких как Арктика, принесет им пользу».

Отставной американский генерал и несколько военных экспертов заявили изданию, что сценарий России по разрушению НАТО предусматривает следующее: «Сначала – кибератаки, которые спровоцируют глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников. Затем Россия может задействовать сотни дальнобойных ракет против гражданских объектов по всей Европе. Под удар могут попасть аэропорты, морские базы, логистические центры. После этого начнется наземная операция. Первые действия – попытка захватить Сувалкский коридор, затем последуют атаки на страны Балтии или Польшу. Морской флот России попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику. После этих штурмов Москва может взять паузу для оценки готовности НАТО защищать своих восточных членов военного блока».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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