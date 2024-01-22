Белый дом: Если США перестанут помогать Киеву, то же самое сделать все союзники

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 22 января, заявил, что если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Киеву, другие союзники и партнеры также могут отказаться от помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Если наши союзники увидят, что лидерство США пошатнулось или что мы отказываемся от продержки Украины, нам следует ожидать, что некоторые из наших партнеров могут принять такое же решение. Для Украины это будет иметь потенциально катастрофические последствия».

«Ближайшие два будут критическими для Украины. Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то не думай, что это так. Украинским военным приходится делать трудный выбор, какое оружие применять, потому что не знают, когда будет следующая поставка его», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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