СМИ: Тель-Авив вышел на ХАМАС с предложением «взять паузу в боях» на два месяца

Сделать паузу в боевых действиях в секторе Газа на два месяца для освобождения всех заложников предложил Израиль через посредников палестинскому движению ХАМАС, – сообщает в понедельник, 22 января, портал Axios.

Со ссылкой на двух израильских чиновников американский портал пишет: «Согласно сообщению двух израильских чиновников, Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение сделать паузу в боях до двух месяцев как часть многоэтапного соглашения, которое включало бы освобождение всех оставшихся в Газе заложников».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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