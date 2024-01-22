Американцы и британцы продолжают бомбить объекты хуситов и шиитов

В некоторых провинциях Йемена в понедельник, 22 января, объекты хуситов подверглись ударам со стороны американо-британской коалиции, – передает телеканал Al Arabiya.

В сообщении телеканала говорится: «Вооруженные силы США и Великобритании наносят совместные авиаудары по ракетным объектам хуситов в Йемене».

Кроме того, новостной портал Al Modon сообщил, что артиллерийским и ракетным ударам подразделениями американских войск в Сирии подверглись лагеря проиранских шиитских формирований в окрестностях Дейр-эз-Зора в 420 км от Дамаска.

«Сильные взрывы были слышны в населенном пункте Хашшам, о потерях в рядах шиитских бойцов не сообщается», – передает Al Modon.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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