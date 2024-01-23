Путин рассказал о том, как его воспитывали родители

Президент России Владимир Путина встрече с участниками и победителями Всероссийских семейных конкурсов во вторник, 23 января, заявил, что его воспитывали личным примером и никаких советов не давали, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Что касается моей семьи, и того, как я рос, как ни странно, никаких советов они мне не давали, наставлений не делали. Как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание – это личный пример. В этом смысле сейчас пытаюсь вспомнить: а что производило впечатление? Скажу прямо, как есть, ничего здесь такого нет: во-первых, я никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Про маму тоже даже не говорю».

«Ответственность проявляется в мелочах. Помню, как отец, на лестнице приставной, мы жили в коммуналке, счетчик электрический был на площадке, помню, как он ползал и выписывал все до копеечки все, что нужно заплатить за электроэнергию, и все вовремя делал. Ровно в 6 утра гимн играл, он уходил на работу. Помню, как он встречался со своими боевыми товарищами, с другом, который вытаскивал его с поле боя и спас его жизнь, подвергая свою опасности. Вот это все вместе: обстановка любви, дорого отношения друг к другу, поддержки, вот это все среда, в которой мы живем, во всяком случае в которой я жил. Именно это и воспитывает, закладывает основу, морально-нравственную основу будущего полноценного человека», – резюмировал Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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