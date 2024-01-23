СМИ: Брюссель решил отдать Киеву деньги из замороженных российских активов

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что королевство передаст в 2024 году на помощь Киеву 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных активов России, – сообщает во вторник, 23 января издание La Libre.

В заметке издания, в частности, говорится: «По данным офиса бельгийского министра обороны, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии».

Напомним, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине страны G7 и Евросоюза и заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро, из которых 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем – бельгийской Euroclear.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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