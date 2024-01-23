СМИ: Вашингтон намерен переложить финансирование Киева на союзников

У Пентагона кончились средства для поддержки Украины, в связи с чем Вашингтон намерен переложить финансирование Киева на союзников, – сообщает во вторник, 23 января, агентство Associated Press.

В сообщении агентство, в частности, говорится, что «США проведут ежемесячную встречу международной группы по поддержке Киева, в которую входят порядка 50 стран. Вашингтон, у которого закончились деньги на военную помощь ВСУ, будет добиваться, чтобы образовавшуюся «дыру» закрыли его союзники».

«В конце декабря прошлого года Минобороны США объявило о своем последнем пакете помощи Украине, который оценивался в $250 млн. и включал различное вооружение, в том числе 155-мм снаряды. С тех пор власти США предоставить дополнительные боеприпасы не смогли, поскольку закончились деньги на пополнение собственных запасов, а конгресс до сих пор выделение дополнительных средств на эти цели не утвердил», – пишет Associated Press.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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