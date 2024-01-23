Путин назвал, что является «главным предназначением семьи» в России

Президент России Владимир Путин на церемонии старта Года семьи во вторник, 23 января, назвал главным предназначением семьи рождение детей и продолжение рода, и, соответственно – «нашей многовековой истории», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт. Семья – это отчий дом, счастье и поддержка».

«Очень важно, чтобы многодетных семей становилось больше. За последние годы примерно на 26 процентов выросло количество многодетных семей, число детей, которые воспитываются в этих семьях, выросло ровно на 30 процентов. Это хороший показатель», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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