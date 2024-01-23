Глава Пентагона после выписки из больницы призвал не отказываться от помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин после выписки из Национального медицинского центра Уолтера Рида (штат Мэриленд), где он находился с 1 января с диагнозом «рак простаты», во вторник, 23 января, сразу же принял участие в видеоконференции по помощи Украине, – сообщают СМИ.

Во время своего обращения Остин сказал: «Если мы потеряем самообладание, если мы будем уклоняться, если у нас не получится сдерживать агрессоров, мы получим только еще больше крови и хаоса. Мы не должны отказываться от помощи Украине. Поддержка Украины делает все страны-участницы коалиции безопасней. Необходимо предоставить им (Украине,– прим.ред.) больше систем ПВО и перехватчиков ракет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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